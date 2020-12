A Lanuvio trovato monolite come nello Utah, anche l'Italia entra nel caso globale.

Anche l’Italia ha ora un suo misterioso monolite, dopo quello famosissimo apparso nel deserto dello Utah negli Stati Uniti. Un esemplare molto simile, con scritte incomprensibili su entrambi i lati e di dubbia provenienza, è stato ritrovato nel comune di Lanuvio, in provincia di Roma.

A darne notizia è stata l’amministrazione del comune sui colli romani. Nello specifico si tratta di un monolite altro circa 3 metri, lasciato da ignoti nell’area della Villa Sforza Cesarini di Lanuvio, molto vicino ai resti del portico degli Antonini.

A Lanuvio monolite come nello Utah

Uno scherzo o qualcosa di più? Difficilissimo dirlo, ma senza dubbio la vicenda ha il suo eco, tra teorie cospirazioniste e messaggi dallo spazio che troverebbero nel monolite un loro segnale ancora non decodificato dai terresti.

Si diceva poi del primo esemplare di monolite metallico ritrovato nel deserto dello Utah, ma dopo sono stati diversi i casi simili in giro per il mondo. Si è cominciato dalla Romania, poi ancora negli Stati Uniti, ma questa volta in California a Pine Mountain, una piccola montagnetta nella cittadina di Atascadero, e infine Lanuvio.

Un caso globale nel quale conquista un ruolo anche il piccolo comune di Lanuvio che oggi viene conosciuto in tutto il mondo.

Anche se si dovesse trattare di un mero espediente di comunicazione volto a promuovere il territorio, l’iniziativa sarebbe senza dubbio da considerarsi di grandissimo successo. Ai posteri l’ardua sentenza, in attesa che altri monoliti vengano trovati in giro per il mondo.