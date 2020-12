Rudy Guede l’unica persona incriminata per l’omicidio di Meredith Kercher è uscito dal carcere ed è stato affidato ai servizi sociali.

Rudy Guede non rientrerà più in carcere. L’uomo di nazionalità ivoriana e l’unico ad essere stato condannato per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher quel primo novembre del 2007 a Perugia ha ottenuto l’affidamento ai servizi sociali e potrà operare come volontario in un centro di Caritas.

Come riporta il quotidiano “Il Messaggero”, all’ivoriano è stata data la possibilità nel settembre del 2019 di lavorare in un centro criminologico. Durante il periodo di detenzione si è anche laureato con il voto di 110 e lode. Rudy Guede alloggerà in un appartamento di proprietà del comune di Viterbo. La pena verrà inoltre scontata interamente a marzo 2022.

Rudy Guede esce dal carcere

Ora a 13 anni dalla condanna potrà uscire dal carcere. L’uomo durante il periodo di detenzione, così come racconta Claudio Mariani del Csc di Viterbo al Messaggero, ha seguito un percorso di recupero esemplare: “Oggi non stiamo più parlando della solita storia del detenuto modello che si è laureato. Ormai parliamo di un ragazzo che durante i mesi del lockdown è stato, e tutt’oggi è, al servizio dei più fragili della città come volontario della Caritas, diventando una risorsa della nostra comunità”.

