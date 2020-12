L'INGV ha registrato una scossa di terremoto a Castellina in Chianti: il sisma ha avuto un'intensità di 3.1 gradi e una profondità di 8 km.

Trema la terra in Toscana: nella mattinata di sabato 5 dicembre 2020 si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 nei pressi di Castellina in Chianti. Sarebbe stata avvertita in tutta la zona del senese e del fiorentino.