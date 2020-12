Quali sono gli spostamenti consentiti e quali vietati tra e all'interno delle regioni che si trovano in zona arancione e gialla?

Venerdì 4 dicembre 2002 la mappa dell’Italia è nuovamente cambiata, con alcune regioni che dalla zona rossa sono passate a quella arancione e altre che da arancioni sono ora gialle: quali spostamenti sono consentiti e quali no?

Spostamenti in zona arancione e gialla

Le regioni gialle sono Sicilia, Liguria, Lazio, Molise, Sardegna, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. Quelle arancioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Calabria, Lombardia, Piemonte e Basilicata. L’unica a restare rossa è invece l’Abruzzo.

Secondo quanto stabilito dal dpcm tra le regioni in zona gialla è possibile spostarsi per qualunque motivo tra le 5 e le 22, vale a dire l’orario in cui non vige il coprifuoco.

Anche all’interno dei territori regionali sono consentiti tutti i movimenti, compresi quelli per recarsi nelle seconde case. Se invece queste ultime si trovano in una regione arancione o rossa, ci si può spostare solo per rimediare a situazioni sopravvenute e imprevedibili (crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, etc.).

Nelle zone arancioni invece è vietato uscire dal proprio comune e quindi anche dalla propria regione se non per le consuete comprovate esigenze di salute, lavoro e necessità.

All’interno del territorio di residenza o domicilio ci si potrà invece spostare liberamente. Quanto alla zona rossa, vige il divieto di ogni spostamento: si potrà quindi uscire di casa soltanto per motivi indispensabili o necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. Rimane sempre consentito, in tutte e tre le fasce, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.