Un recente Tweet dell’ex Premier Matteo Renzi ha scatenato l’ilarità sui social. Renzi infatti ha scritto il 5 dicembre di trovarsi a fare jogging nelle Cascine deserte a Firenze. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano se non fosse per un dettaglio che avrebbe attirato l’attenzione di moltissimi utenti sui social.

La geolocalizzazione posta sotto il post indica che Renzi si sarebbe trovato a Roma nel Lazio. Moltissimi i post nei quali gli utenti hanno ironizzato su come possa essere accaduto che da Firenze Renzi possa aver twittato da Roma a partire dal Presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta che in modo molto ironico ha fatto presupporre che il problema fosse la tecnologia: ‘Maledetta (problematica di) geolocalizzazione”. Renzi mi sta sempre sul…pezzo”, ha scritto un altro utente mostrando la foto dell’ex Premier e dietro il cartello blu di Fano.

Ma che meraviglia correre sotto l’acqua nelle Cascine deserte. Buon sabato, amici! pic.twitter.com/aDonppfrgr — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 5, 2020

Matteo Renzi, l’ironia sui social

Moltissimi i post che ironizzano sulla situazione come quello di un utente che ha scritto: “io quella volta che in mental breakdown sono uscito sotto il diluvio perché volevo sentirmi il protagonista di un film”.

Un altro utente invece ha ironizzato comparandoli a quello che viene vissuto durante le sessioni universitarie: “Renzi ha la stessa stabilità mentale che ho io in piena sessione”.