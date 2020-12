Roma, in centinaia in Piazza del Popolo e al Pincio senza mascherina

In piazza del Popolo e al Pincio si sarebbe verificato un assembramento di centinaia di ragazzi. Molti erano senza mascherina.

Assembramento in Piazza del Popolo e al Pincio a Roma molti dei quali senza mascherina. Questo è ciò che sarebbe accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 5 dicembre 2020. Il video diffuso dalla pagina di Instagram Welcome to Favelas avrebbe mostrato un episodio di “maxi-rissa” che avrebbe visto l’intervento della Polizia per sedare la sommossa.

Tuttavia ci sarebbe stata la smentita dell’episodio da parte della stessa questura di Roma. Stando a quanto rivelato dalle forze dell’ordine infatti ci sarebbe stato uno spostamento dal Pincio a Piazza del Popolo.

La situazione dunque sarebbe stata tranquilla nonostante uno dei video pubblicati sul canale instagram mostri alcuni giovani che si sarebbero sfidati proprio al Pincio. Nel frattempo le forze dell’ordine hanno dichiarato di aver effettuato controlli in diverse vie del centro storico della Capitale.

Roma, assembramenti in Piazza del Popolo

Nel tardo pomeriggio di sabato 5 settembre nella capitale si sarebbe verificata una maxi-rissa durante una situazione di assembramento nelle vie del centro di Roma.

La vicenda sarebbe stata documentata con alcuni video mostrati sulla pagina Instagram Welcome to Favelas.

Pur confermando l’assembramento di centinaia di ragazzi molti dei quali privi di mascherina la Questura di Roma avrebbe smentito la rissa precisando che il gruppo si sarebbe poi spostato dal Pincio a Piazza del Popolo. La situazione in definitiva si sarebbe svolta nella completa tranquillità.