Giustina Brigido è morta dopo avere lottato per giorni contro il Covid.

Giustina Brigido è morta a causa del Covid-19 a soli 39 anni. Era una collaboratrice scolastica ed è stata contagiata proprio mentre lavorava all’Istituto San Francesco d’Assisi di Polignano a Mare, in provincia di Bari. Per settimane ha lottato ricoverata in ospedale.

Sembrava che le sue condizioni fossero in questi giorni migliorate, poi il rapido peggioramento all’improvviso. Non ce l’ha fatta. Lascia un bimbo di un anno e mezzo.

Il cordoglio per Giustina Brigido

Ad annunciare la prematura morte di Giustina Brigido è stato il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto, tramite un post su Facebook. Il primo cittadino della cittadina pugliese ha voluto anche cogliere la tragica occasione per incentivare gli abitanti a non sottovalutare la pericolosità del virus e a continuare a rispettare le norme di restrizione.

“La morte è un evento difficile da pensare e quando a morire è un fiore, una ragazza vitale e dolce, la mente si offusca e il dolore prende il sopravvento. Polignano oggi ha perso un fiore, una donna che aveva contratto il Covid-19 sul lavoro e che ha lottato per settimane. Questo virus è una forbice subdola che recide senza guardare la carta d’identità. A Giustina, ovunque sia, va il pensiero più dolce che si possa fare.

Ai suoi cari l’abbraccio dell’intera comunità. La zona gialla è forse troppo ottimistica, agiamo come se fossimo in zona rossa e non lasciamo nulla al caso“, queste le sue parole.