Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 7 dicembre, che sale di 13.720 casi e 528 morti.

Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a lunedì 7 dicembre. Rispetto alla giornata precedente, in cui si erano verificati 18.887 contagi, si sono registrati 13.720 casi positivi, 528 decessi e 19.638 guarigioni/dimissioni che portano il totale il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 1.742.557 contagi, 60.606 vittime e 933.132 guariti.