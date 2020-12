Il virologo Fabrizio Pregliasco: "Ora a preoccupare è l’influenza"

La vaccinazione contro il Covid potrebbe slittare per colpo dell’influenza. Lo ha spiegato a Il Giornale il virologo Fabrizio Pregliasco. “Ora a preoccupare è l’influenza”, dice, stimando che il “è prevedibile che sia a gennaio e prosegua a febbraio“. E ancora: “La nuova campagna avrà una tempistica lunga, che comprenderà almeno la metà dell’anno prossimo”.

Se coloro che devono essere vaccinati dal Covid si ammalano “devono spostare la vaccinazione”. Per questo motivo la campagna contro il Coronavirus “verosimilmente potrebbe subire qualche ritardo”. A questo punto Pregliasco precisa: “Contro l’influenza ci si può vaccinare anche a dicembre perché la copertura scatta dopo dieci giorni e garantisce una protezione di circa sei mesi”.

La pensa diversamente Massimo Galli, direttore Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano.

“Quest’anno ci sono dei fattori da considerare: girando tutti con la mascherina può darsi che il processo si rallenti”, ha detto ad Agorà su Rai 3. “Negli ultimi 20 anni – ha concluso – il periodo del picco influenzale si è più frequentemente manifestato tra fine gennaio e le prime settimane di febbraio. In anni recenti, se non sbaglio nel 2016-17, il picco è stato decisamente anticipato tra Natale, Capodanno o le prime settimane di gennaio, cosa che credo non succederà quest’anno”.

Prime dosi

Intanto stanno per arrivare e prime dosi di vaccino anti Covid, prodotte da Pfizer e BioNTech. Saranno somministrate a partire da martedì 8 dicembre. Il primo Paese che avrà la disponibilità delle scorte è la Scozia e a seguire l’Inghilterra. Il Regno Unito è il primo Paese al mondo ad aver approvato il vaccino Pfizer-BioNTech dopo il via libera dell’autorità di regolamentazione dei medicinali britannica, l’MHRA.