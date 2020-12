Gravissimo incidente stradale ad Oliena dove un giovane ha perso la vita finendo col la sua vettura contro un albero per cause ancora da accertare

Sconcerto ad Oliena (provincia di Nuoro) dove un giovane di 35 anni ha perso la vita dopo che la sua Seat Ibiza è finita contro un muro per cause ancora da accertare.

Gravissimo incidente stradale ad Oliena

Sono ancora da accertare le cause del grave incidente stradale verificatosi nella notte del 6 dicembre ad Oliena, dove un 35enne è finito con la sua Seat Ibiza contro un muro alla periferia del paese, precisamente a via Nuoro, vicino il bivio per Dorgali sulla SP 22.

La dinamica dell’incidente

Si tratta di Antonio Solinas, giovane imprenditore del luogo. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, domenica notte, il 35enne stava arrivando da Nuoro quando ha perso il controllo dell’utilitaria, finendo prima contro il guard rail poi contro il muro.

I soccorsi e lo sconcerto del paese

Pochi minuti dopo è sopraggiunta un’altra auto, il cui conducente si è reso conto dell’accaduto e ha subito allertato il 118 e poi i carabinieri.

Sempre da quanto riporta il giornale, sul posto sono arrivati i militari della stazione di Oliena e di Nuoro, i sanitari del 118 e poi anche i vigili del fuoco ma non si è potuto far altro che attestarne il decesso.

La notizia ha sconvolto la comunità di Oliena dove il giovane imprenditore era molto conosciuto in quanto gestiva con il papà il frantoio per la molitura delle olive.