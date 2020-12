A Sassari la Polizia ha scoperto una festa di matrimonio con 100 invitati. Identificati i partecipanti e chiusura del locale per il proprietario

Continuano le feste, alla faccia delle limitazioni imposte dal Dpcm per via della crisi pandemica data dal Coronavirus. Questa volta l’increscioso episodio si è verificato a Sassari, dove circa 100 persone stavano festeggiando un matrimonio.

Sassari: festa di matrimonio da 100 invitati, scoperti dalla Polizia

A Sassari, in viale Porto Torres, in un circolo privati, 100 invitati stavano festeggiando un matrimonio, in barba alle regole anti-assembramento imposte dal Dpcm, per limitare il contagio da Coronavirus. A porre fine ai festeggiamenti l’arrivo della Polizia al gran completo: agenti della sezione amministrativa, delle Volanti, della squadra Mobile e della scientifica, che hanno provveduto ad identificare i partecipanti, tutti cittadini extracomunitari. Molti degli invitati non indossavano la mascherina, in ogni caso sono stati tutti identificati, e adesso si procederà per appurare se esistano gli estremi per provvedimenti di tipo amministrativo, visto che è stata violata la normativa anti-Covid.

Dolori anche per il proprietario del locale che è stato identificato e convocato in Questura, in cui gli è stata notificata una sanzione amministrativa, nonchè la chiusura del locale, e la richiesta alla Prefettura per ulteriori indagini in modo da stabilire se esistano gli estremi per ulteriori provvedimenti.

Episodi analoghi non sono una novità, come a Roma, dove un gruppo di ragazzini ha affittato una casa vacanza per dare una festa, anche in quel caso tutti identificati e multati.

Stesso discorso per un un gruppo di universitari spagnoli, che avevano dato una festa di compleanno nel quale il numero degli invitati era di 34 persone, oppure come a Pavia, in cui si è sviluppato un focolaio proprio ad un matrimonio, nel quale il numero degli invitati, era solo, si fa per dire, di 34 invitati. Di sicuro questo di Sassari, non sarà ne il primo e tantomeno l’ultimo episodio di violazione della normativa anti contagio.