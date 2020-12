Un bambino di due anni è stato trovato morto dalla madre nella loro casa al quinto piano di Palazzo Bugo, a Monte San Vito.

Nella mattina di martedì 8 dicembre, Monte San Vito è stata scossa da un’atroce vicenda relativa alla morte di un bambino di due anni.

Bambino di due anni morto in casa

La tragedia è avvenuta a Monte San Vito, un comune abitato da circa 6.800 anime, situato in provincia di Ancona, nelle Marche.

Verso le ore otto di mattina, un bambino di due anni è stato trovato senza vita dalla madre. L’infante risiedeva in un appartamento al quinto piano di un palazzo del centro storico della cittadina, il cosiddetto Palazzo Bugo, con la madre, una sorellina e un fratellino.

Ricostruzione preliminare dei fatti

Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Jesi, primi a raggiungere il luogo.

Assieme ai carabinieri, erano presenti anche i volontari della Croce Gialla e il personale sanitario impiegato presso il 118, che ha constatato il decesso del piccolo.

Secondo quanto dichiarato dalla madre, il bambino si trovava nel suo lettino in apparente stato di tranquillità. Tuttavia, quando la donna gli si è avvicinata per controllarlo, ha scoperto con orrore che non stava più respirando. I privi rilievi effettuati sulla scena da parte delle forze dell’ordine sembrano confermare che il decesso sia stato causato da fattorinaturali.

La salma è stata attualmente affidata all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona per consentire ai medici di effettuare l’autopsia.