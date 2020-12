La donna è stata investita in corso Potenza, a Torino, mentre attraversava sui binari del tram.

Una donna è morta a Torino poiché travolta da un tram. Stava attraversando sui binari di corso Potenza quando è stata investita. Il violento impatto con il mezzo ha provocato il decesso sul colpo. In base alle prime ricostruzioni degli agenti della polizia municipale la tragedia sarebbe stata causata da una disattenzione: il semaforo pedonale era infatti rosso.

L’incidente sui binari del tram

L’incidente è avvenuto martedì 8 dicembre intorno alle 18.00. Una donna stava attraversando lungo i binari tranviari di corso Potenza a Madonna di Campagna, alla periferia nord-ovest di Torino. Probabilmente non ha notato l’imminente arrivo del tram. Il conducente del mezzo ha visto sbucare all’ultimo minuto la vittima e non ha potuto fare nulla per evitare di travolgerla. Il corpo è sbalzato fino a piombare diversi metri lontano.

L’impatto è stato fatale per la donna. Inutili gli interventi dei soccorritori del 118, prontamente accorsi sul luogo dell’incidente. È morta sul colpo, tanto da essere inutile anche il trasporto in ospedale.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia municipale di Torino, i quali hanno effettuato i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica del mortale. In base alle prime analisi e alle testimonianze dei presenti sembrerebbe che la vittima abbia attraversato sui binari senza accorgersi che il semaforo pedonale era rosso.