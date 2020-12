Nubifragi e burrasche in tutta la zona del Lazio, comprese le aree costiere nelle quali saranno possibili mareggiate.

Il maltempo a Roma non tende a placarsi e durante la notte dell’8 dicembre si è assistito a una nuova caduta di alberi in centro città. Il nubifragio ha coinvolto tutta la Capitale e ha portato a profondi allagamenti e difficoltà nella circolazione.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo che durerà anche per le prossime 36 ore.

Maltempo Roma, nubifragi e caduta di alberi

Strade allagate, caduta di alberi e venti di burrasca. Questo ciò che è accaduto durante la notte tra il 7 e l’8 dicembre nella zona della Capitale e che continuerà anche nelle prossime ore. La Protezione Civile del Lazio ha diramato un bollettino chiedendo ai cittadini di prestare molta attenzione.

L’allerta meteo sarà prorogata fino alle prossime 36 ore in tutto il Lazio. Il giorno dell’Immacolata sarà caratterizzato da notevoli nubifragi e temporali che interesseranno tutta la regione. In particolare, nell’area della Capitale si sono verificati vari danni dovuti al maltempo.

L’abbondante pioggia battente ha allagato le strade e in alcune zone ha procurato danni anche più evidenti. Nei quartieri Appio-Latino e Tuscolano nella notte si è verificata la caduta di alcuni alberi.

In particolare, uno di questi si è abbattuto sulle macchine parcheggiate vicino via Enea. La caduta dell’albero ha provocato la distruzione di un automobile nelle vicinanze. Non è la prima volta che si verificano situazioni di questo genere quando il maltempo investe la zona della Capitale. A preoccupare è anche il livello del Tevere.

La Protezione Civile aveva preso precauzioni in vista del violento nubifragio nel Lazio.

L’allerta meteo continuerà fino alle prossime 36 ore quando in tutta la regione continueranno a presentarsi fenomeni atmosferici particolarmente accesi. Preoccupano anche i venti forti di burrasca che attraverseranno anche le zone costiere del Lazio e che provocheranno mareggiate, come già accaduto nella zona di Ostia. Inoltre, gli esperti hanno spiegato che gli stessi fenomeni potranno portare a ulteriori rovesci temporali e forti piogge, seguiti da lampi e fulmini con notevoli raffiche di vento.