Meteo, maltempo in Italia anche mercoledì 9 dicembre

Il maltempo continuerà a tormentare la nostra penisola anche nei prossimi giorni.

Continua il tempo instabile su tutta l’Italia e le previsioni per mercoledì 9 dicembre non sono delle migliori. Le perturbazioni atlantiche in arrivo da Ovest sono dirette verso il Mediterraneo e coinvolgeranno la nostra penisola. Il maltempo sarà concentrato soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nord il peggio sembra essere passato.

Maltempo in Italia

La giornata di domani, mercoledì 9 dicembre, sarà all’insegna del maltempo anche a Nord, tra Lombardia e Triveneto, con abbondanti piogge e nevicate dai 600 m. In serata il tempo è destinato a migliorare, con le prime schiarite e un clima molto più asciutto, che dovrebbe durare anche per tutto il weekend. Le massime saranno tra i 5 e i 10 gradi. Al Centro Italia il tempo sarà più instabile, con piogge e acquazzoni continui.

Le temperature saranno stazionarie, con le massime tra i 9 e i 14 gradi. Al Sud persiste il maltempo, con lievi schiarite alternati a forti piogge. Le temperature saranno stabili tra i 12 e i 17 gradi. Dal 10 dicembre iniziano le schiarite in diverse parti dell’Italia, in modo particolare al Nord.

Il tempo sarà nuvoloso in pianura, con piogge in Liguria, basso Veneto e Friuli, e temperature massime tra i 6 e gli 11 gradi.

Al Centro ci sarà una forte instabilità, in modo particolare sulla Sardegna, con piogge intermittenti e temperature massime tra i 9 e i 13 gradi. Il tempo al Sud continuerà ad essere instabile, con piogge intermittenti sulla Sicilia e sul basso versante tirrenico. Le temperature saranno in calo, con massime comprese tra gli 11 e i 15 gradi. Nel weekend i cieli saranno particolarmente nuvolosi. L’11 dicembre al Nord ci saranno le nuvole, con tendenza al peggioramento sulla Lombardia e nevicate a quote collinari.

Le temperature saranno tra i 4 e gli 8 gradi. Al Centro i cieli saranno nuvolosi, ma le giornate asciutte, anche se verso sera inizieranno le piogge. Al Sud ancora instabilità, con piogge e temperature tra gli 11 e i 15 gradi. Da domenica 13 dicembre dovrebbe finalmente tornare il sole nella maggior parte delle Regioni.