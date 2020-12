Continua il maltempo al Sud. In Campania è stata prorogata l'allerta meteo arancione.

L’allerta meteo arancione in Campania è stata prorogata. Fino alle 23.59 di oggi 9 dicembre, sulla provincia di Salerno è in vigore l’allerta meteo rossa, emanata dalla Protezione civile della Regione Campania. Dalla mezzanotte del 10 dicembre si passa all’allerta arancione per altre 24 ore, con una lieve riduzione del rischio.

Allerta meteo arancione in Campania

“Particolare attenzione va posta, sul fronte del rischio idrogeologico, ai terreni già saturi a causa delle precipitazioni di questi giorni” si legge nella nota della Protezione civile regionale. Anche nella giornata del 10 dicembre ci saranno precipitazioni sparse su tutto il territorio e temporali. Si prevedono anche Forti raffiche di vento. L’allerta a partire da mezzanotte fino alle 23.59 di domani sarà la seguente:

– Arancione sulle zone 3, 5, 6 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento);

– Giallo sulle restanti zone (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro)

Su tutte le zone della regione va pota attenzione al rischio idrogeologico, per possibili frane e anche caduta di massi, possibili anche in assenza di precipitazioni a causa del terreno fragile e saturo.

I possibili fenomeni di impatto al suolo possono essere l’instabilità di versante, frane superficiali, colate di detriti o fango, ruscellamenti superficiali, possibili voragini, allagamenti di locali interrati e al pian terreno, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento superficiale delle acque nelle strade, fenomeni franosi, cadute di massi per la saturazione dei territori. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda a tutte le persone di mantenere attive le misure per prevenire e contrastare i fenomeni previsti.

Si raccomanda di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte a venti forte e moto ondoso.