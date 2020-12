La virologa Ilaria Capua ritiene che sarà naturale l'arrivo di una terza ondata e prevede mesi difficili dopo le vacanze natalizie.

Secondo la direttrice dell’UF One Health Center in Florida Ilaria Capua è naturale che ci sarà una terza ondata di contagi da coronavirus dopo le vacanze di Natale. La strada per raggiungere l’obiettivo di liberare gli ospedali dai pazienti Covid, ha continuato, è pertanto ancora in salita.

Capua sulla terza ondata

Intervenuta nel corso della trasmissione Di Martedì in onda su La 7, la virologa ha spiegato che attualmente l’Italia si trova in una fase di stabilizzazione con dati confortanti. Ma dopo le feste, quando sarà inevitabile un nuovo aumento dei casi, ci troveremo davanti a “mesi terribili per tanti motivi“. Già negli Stati Uniti per esempio si iniziano a vedere gli effetti dei movimenti che hanno caratterizzato il Giorno del Ringraziamento.

Già in generale il periodo invernale è infatti complesso per la sanità, alle prese con l’ondata influenzale. Quest’anno si aggiungerà, come lo scorso, la pandemia in corso: la sua speranza è che la potenza del nuovo boom di contagi sia attutita da ciò che si sarà imparato durante il 2020.

Quanto al vaccino, Ilaria Capua ha espresso la necessità di somministrarlo inizialmente, come prevede il piano elaborato dal Ministero della Salute, a medici, infermieri e persone fragili.

“Il virus continuerà a circolare perché stiamo abbassando la curva ma non la stiamo azzerando. Se arriviamo a vaccinare le fasce da proteggere prima dell’estate avremo fatto tantissimo“, ha sottolineato. L’obiettivo del virus, ha aggiunto, è continuare a correre: per questo è così importante il vaccino per rallentarne la corsa.