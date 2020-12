Covid, in Lombardia ricoveri in calo. Si accende la speranza di un ulteriore passaggio dalla zona arancione a quella gialla per la Regione.

Covid, in Lombardia ricoveri in calo negli ospedali: la situazione sembra migliorare sempre più e la Regione spera di poter passare da zona arancione a gialla. In questo caso, riaprirebbero anche bar e ristoranti, i cittadini potrebbero spostarsi liberamente tra Comuni.

Lombardia, ricoveri in calo

Secondo gli ultimi bollettini sanitari, i nuovi casi di Covid in Lombardia sono 1.656 con 16.276 tamponi eseguiti. La percentuale di test positivi sul totale si ferma al 10,1% con un contagiato ogni 10 testati.

Sotto controllo i focolai nelle province di Milano, Varese e Como, migliora la situazione anche a Bergamo, Lodi e Cremona.

In netto calo i ricoveri ospedalieri nella Regione, i pazienti nelle terapie intensive sono 767, 14 unità in meno rispetto a lunedì 7 novembre 2020 mentre quelli negli altri reparti sono 6.187. Secondo una stima elaborata da Polis, sui dati degli ultimi 7 giorni, la Lombardia ha meno del 20% dei decessi sul totale dei ricoverati più gravi.

Purtroppo però, il numero assoluto di decessi sono ancora molti, nella giornata dell’8 novembre se ne sono registrati 126.

Covid, Pregliasco: “Vediamo la luce”

Il noto virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato a Fanpage.it il perché del dato sui morti in Lombardia. “È legato in proporzione alla popolazione e alla diffusione del virus”, ha detto, “Il Covid è ancora uguale a quello dell’inizio e la popolazione ha una quota rilevante di anziani e fragili, più inclini ad avere effetti pesanti.

Si sta vedendo la luce in fondo al tunnel, ma i decessi sono un elemento dolorosissimo e devastante con cui dovremo convivere ancora per qualche settimana”.