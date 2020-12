Google ha diffuso la classifica delle parole più cercate dagli italiani nel 2020. Un anno davvero particolare per l'Italia e per il mondo intero.

Google ha diffuso la classifica delle parole più cercate dagli italiani nel 2020. Un anno davvero particolare per l’Italia e per il mondo intero. E accanto a risultati molto prevedibili spiccano ricerche meno scontate. Parole, personaggi, dubbi che hanno avuto un picco di traffico piuttosto elevato per un periodo abbastanza lungo nel corso dell’anno.

Le parole più cercate dagli italiani nel 2020: la classifica

Nell’anno che entrerà nella storia come l’anno della pandemia, la parola più cercata non poteva non essere – Coronavirus – Un primato che non sorprende per nulla, tenendo anche conto dell’emergenza a livello planetario che ha caratterizzato l’intero 2020 dall’inizio alla fine.

E quale sarà il secondo posto? Una ricerca non del tutto scontata visto che si tratta di un evento politico. Il voto negli Usa dello scorso 3 novembre – Elezioni Usa – sono risultate le parole più cercate in assoluto, dopo Coronavirus.

Una delle motivazioni principali è stata certamente la notorietà e i dibattiti legati alla figura dell’ex presidente Donald Trump.

La terza parola più cercata

Al terzo posto del podio italiano abbiamo – didattica a distanza – Il servizio di Google dedicato all’insegnamento, Classroom, è stato cercatissimo proprio perché uno degli strumenti più utilizzati per la collaborazione da remoto tra insegnanti e alunni, la distribuzione di materiale scolastico o l’assegnazione di compiti.

Il personaggio più cercato

Altra categoria che ha destato particolare interesse riguarda invece i personaggi più cercati dell’anno. Al primo posto troviamo infatti Alex Zanardi, campione paralimpico di handbike coinvolto nello scorso giugno in un grave incidente.