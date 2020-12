Si tratta di prodotti realizzati dalla stessa azienda.

Ritirati dai supermercati tre prodotti per ordine del Ministero della Salute che ha pubblicato tre distinte comunicazioni. I prodotti sono stati realizzati dalla stessa azienda. Il motivo dei richiami alimentari è da individuare nella presenza in eccesso di ossido di etilene nei semi di sesamo originari dell’India.

I prodotti ritirati dal Ministero della Salute sono i seguenti: S&P POP’N FIT COCCO E CIOCCOLATO, Bocconcini di cereali tostati al forno con avena 18%, cocco 12% e cioccolato 7%; S&P POP’N FIT COCCO E CIOCCOLATO, Bocconcini di cereali tostati al forno con avena 20%, e mirtilli 8%; EMI DI SESAMO DI ITALDROGHE a causa di un rischio chimico.

Il numero del lotto di produzione coinvolto in questa allerta è LB200900C, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 dicembre 2023 e unità di vendita costituita dal sacchetto da 0,5 kg.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una nuova allerta da non sottovalutare visto che l’ossido di etilene è classificato come cancerogeno. Inoltre è “in grado di provocare mutazioni nelle cellule del tessuto umano esposto al prodotto.

La tossicità cronica da inalazione è stata valutata in studi a lungo termine sui ratti da cui è emerso che l’ossido di etilene è associato a un incremento di tumori con cause naturali. Questi risultati indicano una chiara associazione tra l’esposizione all’ossido di etilene e l’incidenza di cancro. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e la UE hanno classificato l’ossido di etilene come cancerogeno per l’uomo (categoria 1)”.