Attivato il Mose a Venezia per una marea prevista di 123 cm, ben al di sotto dunque della soglia limite di 130 cm.

Dopo le problematiche registrate nelle ultime ore, la città di Venezia corre ai ripari contro l’acqua alta con il Mose, attivato alle tre bocche di porto, ovvero Lido, Alberoni e Chioggia. Le paratoie sono state innalzate nel corso della notte malgrado fosse prevista una marea di 123 cm e dunque al di sotto della soglia di rischio minimo, fissata a 130 cm.

Quanto avvenuto nella giornata di ieri, martedì 8 dicembre, con le previsioni che parlavano di una marea intorno ai 122 cm che poi però si è rivelata essere di 138 cm, ha spinto le autorità ad attivare il sistema di difesa della città.

🔸 #AcquaAlta #Aggiornamento 🔸 Il Centro Previsione e Segnalazione Maree comunica

che è previsto un nuovo massimo di 125 cm alle ore 9.30 di oggi, mercoledì 9 dicembre ➡️ Sistema MOSE attivo 🔹Aggiornamenti https://t.co/bLVFVQeACR pic.twitter.com/phOKl3AzC0 — Comune di Venezia (@comunevenezia) December 9, 2020

Venezia, attivato il Mose

Il giorno precedente, invece, Mose era abbassato e Venezia si è allagata, sia per colpa di una previsione sbagliata e troppo ottimistica, sia per via dei forti e imprevedibili venti. Immagini che sembravano retaggio di un passato, quando ogni singolo innalzamento del mare provocava delle grandi problematiche per le strade della città.

🔸 #AcquaAlta #Aggiornamento 🔸 Il Centro Previsione e Segnalazione Maree comunica che per oggi 8 dicembre è previsto un massimo di 135cm alle 15.10 Per la città di Chioggia si prevedono circa 10cm in più. ➡️ Sistema MOSE non attivo 🔹Aggiornamenti: https://t.co/bLVFVQeACR pic.twitter.com/CYHiIc3YXU — Comune di Venezia (@comunevenezia) December 8, 2020

Per evitare di incappare nello stesso errore e danneggiare ulteriormente Venezia – già in forte crisi per l’assenza di turisti da quasi un anno per la pandemia – il sindaco ha deciso per attivare le paratoie del Mose.