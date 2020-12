Vieste, audio a luci rosse al posto di canzoni natalizie. La filodiffusione per le strade della città è stata manomessa da sconosciuti.

A Vieste audio a luci rosse al posto delle canzoni di Natale, in filodiffusione per le strade della città. Secondo il sindaco si tratterebbe di un attacco hacker, tutt’ora non si sa chi sia il responsabile del gesto. L’impianto audio è stato manomesso ma gli atti vandalici non si fermano qui.

Durante una conferenza in streaming sul futuro del turismo del Gargano, alcune persone in passamontagna sono riuscite a connettersi abusivamente per diffondere musica ad alto volume, proferire parolacce e pubblicare foto volgari sullo schermo condiviso.

Rossella Falcone, assessore e vicesindaco di Vieste, ne ha parlato ai cittadini attraverso un post sul profilo Facebook del Comune.

“Mi chiedo: ma delle simili bravate cosa hanno prodotto?”, scrive, “Sinceramente, pensare che dei ragazzi si divertano nel rovinare l’atmosfera natalizia ricreata per i nostri bambini in questo momento già difficile e che ritengano divertente compromettere una riunione in cui si parla dello sviluppo turistico del nostro paese nell’interesse economico di tutta la cittadinanza – in un periodo di grande crisi – mi rammarica molto”.

“La stupidità non ha limiti”

Secondo quanto riportato da Rossella Falcone, verranno presi seri provvedimenti in termini di denunce e sono già partite le indagini per individuare i responsabili. “Come concludere? L’intelligenza umana ha dei limiti, la stupidità no”, chiosa nel post su Facebook. Sotto di questo, centinaia e passa di commenti di cittadini indignati per il grave gesto compiuto nei confronti della città di Vieste. I video dell’audio a luci rosse in filodiffusione stanno facendo il giro dei social network.