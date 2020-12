Matteo Bassetti lancia a tutti i virologi l'invito ad effettuare il vaccino in televisione per spronare quanti più cittadini possibile a farlo.

L’infettivologo e direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ha lanciato una proposta a tutti i virologi: che effettuino il vaccino, insieme a lui, in televisione in modo da incentivare quanti più italiani possibile a sottoporvisi.

Bassetti propone vaccino in televisione

L’idea nasce dalla convinzione che sul vaccino anti coronavirus, le cui prime dosi dovrebbero arrivare in Italia a partire da gennaio dopo l’approvazione dell’EMA, vada fatta una campagna informativa massiccia sui social, sui media e nelle scuole. Secondo i sondaggi sono infatti molti i cittadini ancora scettici o dubbiosi sull’antidoto, motivo per cui è necessaria “la più grande informazione progresso mai fatta sui temi della salute parlando di benefici e di rischi senza nascondere nulla“.

A tal proposito ha quindi lanciato una provocazione a tutti i colleghi che in questi mesi, come lui, si sono mostrati sugli schermi per discutere dell’attualità legata alla pandemia: “Il 1 gennaio 2021 tutti i vari esperti si vaccinano in diretta per dare il buon esempio e dimostrare di credere nella scienza, nel progresso e negli enti regolatori“. Dimostrandosi subito disponibile a farlo, attende di sapere chi gli farà compagnia.

Già nei giorni precedenti Bassetti aveva avuto modo di intervenire sul tema vaccini ribadendo la necessità di una campagna senza precedenti nonché di un’informazione bilanciata, corretta e univoca. A tal proposito aveva esplicitamente a chi si esprime pubblicamente di “finire di essere ambigui e smetterla di dire ‘se sarà sicuro lo farò’: se sarà approvato sarà perché è sicuro“.