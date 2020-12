Campania, ordinanza di De Luca per limitare spostamenti nella regione

Il presidente della Campania De Luca ha annunciato l'emanazione di un'ordinanza apposita al fine di limitare gli spostamenti per le festività.

Nella giornata del 10 dicembre il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato l’imminente emanazione di un’ordinanza apposita al fine di limitare gli spostamenti sul territorio regionale in occasione delle festività natalizie. Previste restrizioni nella mobilità tra i comuni della regione e controlli severi delle forze dell’ordine già a partire da questo fine settimana, anticipando di fatto le misure del governo previse per il 25 e 26 dicembre.

Negli scorsi minuti le autorità hanno fornito una breve anticipazione del testo del comunicato, che verrà diramato nelle prossime ore: “Sulla linea della prevenzione e del rigore, al fine di evitare quanto più possibile il contagio, e al fine di limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni, viene approvata oggi un’Ordinanza firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, per stabilire, da questo fine settimana, controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino, per un’operazione di prevenzione e monitoraggio, che consenta anche individuare persone in movimento senza motivazioni o con sintomi.

Si dispone, ugualmente, per il periodo festivo, il divieto di spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale. È indispensabile avere oggi rigore e senso di responsabilità per evitare situazioni drammatiche già dal mese di gennaio”.​