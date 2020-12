La Regione campana potrebbe diventare zona gialla a partire dal prossimo 20 dicembre, il giorno prima che vengano attuate le misure natalizie.

La Campania attualmente zona arancione potrebbe diventare zona gialla a partire dal prossimo 20 dicembre e nello specifico dal prossimo fine settimana. Il passaggio da una zona all’altra dovrà però sottostare alla direttiva del Governo secondo la quale è necessario attendere almeno due settimane prima di rendere effettivo il passaggio alla zona gialla.

Stando a quanto riportato da “Il Mattino”, il passaggio in zona gialla potrebbe dunque giungere il 20 dicembre non a caso il giorno prima che entrino in vigore le restrizioni durante il periodo natalizio che dureranno fino al prossimo 6 gennaio. Tuttavia si potrebbe attendere le cosiddette due settimane soltanto qualora ci si trovi in zona rossa. Ecco dunque che in quest’ultimo caso è necessario che il Ministro Speranza metta l’ultima parola.

Nel frattempo con un annuncio sui social la Regione Campania ha comunicato che su ordinanza del Governatore De Luca che verranno posti dei “controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino, per un’operazione di prevenzione e monitoraggio”.

Campania verso zona gialla

