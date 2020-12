Sono un milione le persone guarite dal covid in Italia da inizio emergenza sanitaria.

In mezzo a tanti numeri, tra contagiati e purtroppo ancora un alto numero di decessi, nell’ultimo bollettino diffuso oggi dal Ministero della Salute c’è un dato che fornisce speranza. Si tratta del numero di persone guarite in Italia dopo aver contratto il covid che ha superato il milione di unità.

Solo nelle ultime 24 ore sono stati 30.099 i guariti, il che porta il computo totale a 1.027.994. Altro dato senza dubbio incoraggiante è la decrescita dei ricoveri ordinari, – 565, e di quelli in terapia intensiva, – 29 (con 251 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore).

Covid, in Italia guarite un milione di persone

Dal bollettino colpisce poi, purtroppo ancora in negativo, l’alto numero dei contagi. Oggi sono stati 16.999 con un andamento che segna delle grandi differenze se analizzato in ottica regionale. Nel solo Veneto, infatti, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 4.197, record in questa seconda ondata per il territorio, ed è altissimo anche il numero dei decessi, ben 148 degli 887 su totali.

Dietro il Veneto troviamo la Lombardia, con 2.093 nuovi casi e 172 morti, il Lazio, con 1.488 contagiati e 68 decessi, e l’Emilia Romagna, con 1.453 positivi in più e 72 persone che non ce l’hanno fatto.

Al sud aumentano i contagi in Puglia, mentre in Sicilia è record di guariti: 2.705 in un giorno. Quest’ultimo dato influisce naturalmente in bene sul numero complessivo di persone guarite in Italia da inizio pandemia, un milione come si diceva in apertura, che assume ancora più valore se si pensa che lo scorso 11 novembre una cifra simile era stata purtroppo indicativa del numero di persone che aveva contratto il virus da febbraio.