Un uomo ha perso la vita e una donna è ferita. Le famiglie evacuate alloggiano provvisoriamente da alcuni parenti o presso strutture comunali.

Un incendio divampato in un palazzo di Bologna ha provocato la morte di un uomo di 101 anni. Una donna è rimasta ferita e decine di persone sono state evacuate. È successo poco prima dell’alba di giovedì 10 dicembre. Proseguono le indagini per fare luce sull’accaduto: dai primi accertamenti sembrerebbe che il rogo sia stato causato da un corto circuito di una presa elettrica.

Le fiamme pare abbiano avuto origine proprio nell’appartamento della vittima.

Incendio a Bologna: la dinamica

Alla notizia dell’incendio in una villetta di Usmate Velate, in Brianza, da Bologna arriva un fatto analogo che ha portato alla morte un anziano signore.

Nell’appartamento di un condominio al civico 7 di via Fioravanti è scoppiato un incendio.

Pare siano duenle persone trasportate in ospedale. Tra loro c’è un ragazzo di 24 anni. I residenti della zona sono stati evacuati: decine di persone dormivano ancora quando sono state costrette a scendere in strada. Intanto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme. Non erano ancora le 6 del mattino quando è stato dato l’allarme. Sfortunatamente, all’arrivo dei pompieri l’uomo era già privo di vita.

La vittima è Antonio Leonardi, pensionato di 101 anni. Sembrerebbe che l’uomo non sia riuscito a fuggire dalle fiamme, restando intrappolato nella sua casa, dove pare sia scoppiato l’incendio a causa di un probabile corto circuito verificatosi intorno alle 5.40. Il signor Leonardi, ex elettricista, viveva da solo. Lascia due figli.

Un risveglio di terrore per le famiglie dei civici 5 e 7 di via Fioravanti. Intorno alle 10, i condomini del civico 5 sono stati fatti rientrare.

Mentre le 6 persone del civico 7, tra cui due bambini, alloggiano momentaneamente da alcuni parenti o presso alcune strutture del Comune. Per consentire i soccorsi dei Vigili del Fuoco, la strada è stata chiusa dallo Student hotel a via Carracci. Deviato il traffico degli autobus. “Le mie condoglianze ai familiari e un forte augurio alla persona che è rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale”, sono le parole del sindaco Virginio Merola, giunto sul luogo dell’incendio.