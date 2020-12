Non ce l'ha fatta il neonato rimasto schiacciato sull'autobus nell'incidente di via Buozzi a Genova: il piccolo è morto dopo oltre un mese di coma.

É morto il neonato che lo scorso 28 ottobre era rimasto coinvolto in un’incidente a Genova: l’autobus su cui viaggiava aveva frenato bruscamente investendo una donna che stava attraversando la strada e il piccolo era rimasto schiacciato nel marsupio della madre.

Le gravissime ferite riportate si sono purtroppo rivelate fatali.

Incidente Genova: neonato morto schiacciato

Il neonato aveva subito un grave trauma cranico e le sue condizioni erano apparse fin da subito molto critiche. I soccorritori del 118 giunti tempestivamente sul posto lo avevano trasportato in codice rosso all’ospedale Gaslini della città e i medici hanno tentato in tutti i modi di tenerlo in vita nonostante fosse in coma. Purtroppo nella tarda serata di mercoledì 9 dicembre, a distanza di oltre un mese dal sinistro, il suo cuore ha però smesso di battere.

Sull’incidente intanto sta indagando la sezione infortunistica della Polizia municipale e l’autista, che prima risultava indagato per lesioni gravissime, ora si vedrà cambiare il capo d’accusa in omicidio colposo. Oltre ai rilievi effettuati dalle forze dell’ordine si sono rivelati decisive anche le immagini delle telecamere a bordo del mezzo che hanno ripreso dall’interno la frenata e la tragica caduta.

A determinare le gravi condizioni del piccolo è stato il fatto che la sua giovane madre, che si stava sedendo all’interno dell’autobus, abbia perso l’equilibrio cadendo in avanti. Il figlio è dunque rimasto schiacciato contro il sostegno di metallo.

Oltre a lui, che si trovava nel marsupio della mamma, rimasero ferite anche altre persone che caddero a terra a causa della brusca frenata.