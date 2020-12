Lo annuncia il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio. Dal prossimo 13 dicembre il Piemonte torna zona gialla.

Il Piemonte torna zona gialla. Questo è quanto dichiarato dal presidente della Regione Alberto Cirio con un post su Facebook.

Coronavirus, Piemonte zona gialla

È arrivata l’ufficialità. Il Piemonte a breve tornerà zona gialla. Questo è quanto è stato dichiarato dal Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata dal Ministro della Salute Speranza.

Si tratta di un risultato importante quello che verrà raggiunto il 13 dicembre e che potrebbe portare un po’ di respiro a molte attività che sono state chiuse a causa della pandemia.

Il Governatore della Regione Piemonte ha contestualmente lanciato un importante monito invitando a cittadini a prestare grande attenzione ai comportamenti nella vita di tutti i giorni pena la vinificazione di ogni sacrificio fatto. “Si tratta di un risultato importante perché tante attività potranno ripartire, ma dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione in tutti i nostri comportamenti. Non possiamo vanificare i tanti sacrifici fatti finora”, ha infatti chiarito il Governatore.

Nel frattempo sempre con una comunicazione dai social del 9 dicembre, il Governatore Cirio ha annunciato di aver avanzato la proposta al Parlamento al fine di introdurre una webtax.

“Chiediamo di modificare l’aliquota per le grandi piattaforme di commercio digitale, innalzandola dal 3 al 15%, con un ulteriore aumento al 30% nei periodi di emergenza come quelli che stiamo vivendo. Da un lato pensiamo a un canale aggiuntivo attraverso cui reperire risorse da vincolare al sostegno del commercio di prossimità. Dall’altro interveniamo per evitare la distorsione del mercato dovuta alle misure restrittive”, ha precisato.