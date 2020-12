Dal Governo è arrivata l’ufficialità. La Regione Toscana rimarrà per 10 giorni almeno zona arancione.

La regione Toscana per almeno un’altra decina di giorni potrebbe rimanere in zona arancione. Pur essendoci stato una diminuzione significativa della curva dei contagi con l’Rt che si aggira sul valore di 0,81 e quindi sotto l’1, la Toscana dovrà quindi attendere con un Natale a ridosso che si starebbe facendo via via più complicato.

Non solo. La Regione Toscana starebbe affrontando un problema non da poco vale a dire il superamento della soglia del 30% dei posti letto in terapia intensiva, oltre al fatto che il numero dei tamponi effettuato sarebbe relativamente basso.

Toscana rimane zona arancione

Tra le regioni a passare da zona arancione a zona gialla non ci sarà la Toscana. Il Ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe già firmare a brevissimo l’ordinanza che decreterà il passaggio di altre 4 regioni in zona gialla tra cui Piemonte, Lombardia, Calabria e Basilicata.

In definitiva per la Toscana che potrebbe rimanere in zona arancione per circa una decina di giorni il periodo Natalizio potrebbe rivelarsi più pesante del previsto. I locali infatti in questo caso possono tenere aperto soltanto per l’asporto, oltre al divieto di non potersi spostare tra comuni, salvo qualora non ci siano casi di necessità e urgenza.

Nonostante la decisione del Ministro Speranza sia stata attesa con particolare apprensione da parte dei toscani, la curva dei contagi sta diminuendo in modo significativo.

L’indice Rt della Regione si aggirerebbe intorno allo 0,81. Eppure ciò non sarebbe bastato. Le terapie intensive sarebbero infatti in difficoltà dovuta al fatto che si è raggiunta la soglie del 30% sui posti letto in terapia intensiva.