Sta facendo il giro dei social network la lettera a Babbo Natale scritta da un bambino che, in tempi difficili come quelli che si sta trovando a vivere l’Italia, ha un unico desiderio: che tutte le persone malate possano guarire.

Lettera a Babbo Natale sui social

A pubblicarla è stato il padre che, in un post su Facebook, ha condiviso la foto della lettera accompagnata dalla scritta “sono sempre orgoglioso dei miei bimbi. A volte però sono un po’ più orgoglioso“. Sulle richieste avanzate dal piccolo Nathan a Babbo Natale si legge soltanto una cosa: non giocattoli, non oggetti materiali ma l’auspicio che tutti possano rimettersi in salute. “A Natale vorrei che tutti guarissero“, recita infatti la lettera.

Diversi i commenti ammirati da quanto scritto, da chi ricorda lo stupore che possono donare i bambini a chi invita gli adulti ad imparare da loro a chi infine si limita a parlare di “meraviglia” e “spettacolo“.

Le lettere di Natale a Conte e Johnson

Quella di Nathan non è l’unica lettera particolare circolata sul web nel primo Natale ( e tutti sperano l’ultimo) della pandemia. Ad avere eco sono state quelle inviate al Premier italiano e britannico da parte di due bimbi che chiedevano se Babbo Natale, nonostante le restrizioni anti contagio, potesse ugualmente recarsi nelle case a portare i doni ai più piccoli. Tommaso in particolare aveva chiesto a Conte se ci fosse “una autocertificazione speciale” per permettergli di consegnare i regali a tutti i bambini del mondo mentre Monti si era così rivolto a Johnson: “Se lascio il disinfettante per le mani vicino ai biscotti Babbo Natale può venire?“.