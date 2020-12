L'autista è stato costretto a fermarsi mentre trasportava un paziente ed è stato picchiato.

Un autista di un’ambulanza è stato aggredito a Napoli da quattro uomini che lo hanno costretto a fermarsi, nonostante il paziente a bordo, e lo hanno preso a pugni in faccia. La causa sarebbe un litigio precedente causato da questioni di viabilità, probabilmente per una precedenza mancata.

Autista ambulanza picchiato

Questa mattina, 11 dicembre 2020, a Napoli un mezzo di soccorso è stato bloccato in strada, con il paziente a bordo da portare in ospedale, per un litigio dovuto ad una precedenza mancata.

L’episodio è stato raccontato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che denuncia le aggressioni e gli episodi di violenza ai danni degli operatori sanitari. Il fatto è accaduto in corso Novara, dove un’ambulanza è stata letteralmente bloccata in mezzo alla strada da quattro uomini su un’automobile bianca. “Se mi vieni addosso ti sparo” avrebbe detto uno dei quattro. L’associazione ha raccontato che dalle minacce e gli insulti sono immediatamente passati alle mani.

La vettura ha inseguito l’ambulanza, l’ha superata e le ha tagliato la strada, costringendola a bloccarsi nonostante il paziente a bordo.

I quattro uomini sono scesi dall’auto e si sono avvicinati all’autista, con cui avevano discusso poco prima. “Due pugni in pieno volto, con copiosa fuoriuscita di sangue. L’equipaggio è riuscito a scattare la foto del veicolo degli aggressori” ha spiegato Nessuno Tocchi Ippocrate. Questa non è la prima aggressione al personale sanitario.

Qualche giorno fa un’infermiera del Cardarelli è stata picchiata dai parenti di una ragazza ricoverata, che si sono lamentati per l’attesa. Le hanno rotto due costole. I carabinieri sono riusciti ad identificare e denunciare i genitori della paziente. Ora le indagini sono in corso per riuscire ad individuare anche i quattro uomini che hanno picchiato l’autista.