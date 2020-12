Napoli, certificati Covid falsi per andare in vacanza in un'agenzia viaggi. L'indagine delle forze dell'ordine ne ha portati a galla 500.

A Napoli certificati Covid falsi per andare in vacanza e spostarsi senza sottoporsi al tampone. Un’agenzia viaggi di Piazza Garibaldi, nel centro della città, è finita nel mirino dei carabinieri del Nucleo Investigativo, che ha scoperto 500 documenti contraffatti.

Napoli, certificati Covid falsi

All’interno dell’agenzia viaggi di Napoli sono state trovate circa 300 fotocopie di documenti di identità per cittadini stranieri, oltre a 500 e passa referti sanitari che riportavano negatività al Covid. Questi, infatti, riportavano che il soggetto si era sottoposto a tampone molecolare con esito negativo.

I documenti contraffatti erano tutti relativi all’acquisto di biglietti aerei per Paesi esteri, l’allarme è scattato quando i carabinieri hanno scoperto che uno dei clienti dell’agenzia viaggi non aveva mai effettuato un tampone.

Sono in corso ulteriori verifiche e le indagini si sono espanse anche al centro diagnostico riportato su tutti i referti medici per capire se persino il logo sia contraffatto.

Sopralluogo Nas in centro medico

Dopo un sopralluogo in loco con la collaborazione dei Nas, persino nel laboratorio della struttura, i militari hanno sequestrato alcuni locali per inosservanza al testo unico delle leggi sanitarie. Non sono ancora concluse le indagini ma potrebbe venire a galla un business legato alla contraffazione dei certificati Covid, pratica che espone a grandi rischi chi si interfaccia con le persone in viaggio senza aver effettuato il tampone, aiutando la diffusione del contagio.

Visto poi l’alto numero di asintomatici e le restrizioni in vigore, appare chiara la gravità di un atto del genere sia per chi acquista tali documenti che per chi li produce.