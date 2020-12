V-day europeo, acquisto delle siringhe, prenotazioni e allergici: cosa prevede il piano per la distribuzione dei vaccini.

Mentre si avvicina la data in cui l’Agenzia europea del Farmaco autorizzerà la distribuzione dei vaccini Pfizer, il governo continua a sviluppare il piano per la somministrazione tra corsa per l’acquisto delle siringhe e i metodi per far prenotare ai cittadini le vaccinazioni.

Piano vaccini: V-day europeo?

Il bando per le siringhe, che è scaduto il 9 dicembre, ha rilevato offerte per 1,5 miliardi di pezzi, circa 10 volte più di quelle necessarie. Per scegliere i vincitori si terrà conto di diversi parametri tra cui la data di consegna: almeno una prima tranche deve arrivare a dicembre in modo da averle subito disponibili per l’avvio della campagna vaccinale.

Un altro punto riguarda il meccanismo mediante cui prenotare la vaccinazione.

Se in un primo momento di era pensato ad un’app, questa ipotesi è stata scartata perché escluderebbe gran parte degli anziani e si rischierebbe che vada in tilt come già successo per quella dedicata al cashback di Natale. Si starebbe invece pensando ad un call center, al coinvolgimento dei medici di base e ad altri canali.

In via di definizione anche gli addetti alla somministrazione del vaccino. Al regime serviranno circa 3 mila medici e 12 mila infermieri da arruolare tra pensionati, specializzandi e neolaureati.

Il sindacato Anaao giovani è però già insorto parlando di sfruttamento. Da chiarire poi come comportarsi con i soggetti allergici per evitare reazioni come successo a due soggetti inglesi: la pista più probabile è che in un primo momento scorrano a fine lista.

Quanto infine all’introduzione del cosiddetto V-day europeo, vale a dire la scelta di un giorno comune per iniziare le vaccinazioni, ancora non ci sono ipotesi sulla possibile data.

Se infatti la Germania ha fatto sapere che sarebbe pronta ai primi giorni di gennaio, l’Italia è invece tarata per la fine del mese .