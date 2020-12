La promessa sposa ribelle vive a Lecce ed è perfettamente integrata nella comunità.

Una ragazza di 14 anni, originaria dello Sri Lanka ma che vive a Lecce, ha vissuto un vero e proprio incubo a causa della sua famiglia. Il padre, infatti, l’aveva promessa in sposa ad un connazionale. Lei, tuttavia, si è opposta con fermezza.

Il suo cuore batteva per un compagno di classe italiano. Adesso l’uomo è a processo per maltrattamenti.

La ribellione della promessa sposa

La quattordicenne, pur essendo originaria dello Sri Lanka, è perfettamente integrata nella comunità italiana. Con quest’ultima condivide idee e stile di vita. Per questo non poteva accettare di essere la promessa sposa di un connazionale di due anni più grande che non aveva mai conosciuto. Lei in realtà era innamorata di un compagno di classe, che ricambiava.

Affinché le nozze non si celebrassero e, in generale, per ribellarsi alle imposizioni della sua famiglia, ha iniziato a commettere atti autolesionistici nel momento in cui le hanno impedito di utilizzare il telefonino.

La svolta nella vita della ragazza si ha quando quest’ultima si confida con un’insegante, la quale effettua una segnalazione ai servizi sociali. Il Tribunale dei Minori ha dunque disposto un immediato intervento. La quattordicenne è stata trasferita, nel 2018, in una comunità gestita da suore.

Soltanto di recente si è ricongiunta con la famiglia. Intanto il padre è finito sotto processo con l’accusa di maltrattamenti.