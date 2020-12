Ragazza 17enne muore nel padovano, il dolore di parenti e amici

È stata probabilmente una crisi cardiaca a uccidere Anna Bardellone, giovane di soli 17 anni morta in provincia di Padova a seguito di un malore.

È stata probabilmente una crisi cardiaca a uccidere Anna Bardellone, una ragazza di soli 17 anni morta a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, a seguito di un malore improvviso. Nei prossimi giorni tuttavia, l’esame autoptico dovrebbe fugare ogni dubbio sulle cause della morte della giovane, che purtroppo soffriva già d’asma.

Al momento sono decine, tra parenti e amici, le persone che la stanno ricordando sui social network a poche ore dalla scomparsa.

Ragazza 17enne morta a Padova

Struggente il ricordo lasciato dalla madre Monica, che racconta: “Anna aveva un cuore grande, era testarda e tenace tanto che quando si prefissava un obiettivo lo otteneva. Mia figlia ha lasciato qualcosa di se a tante persone. Il momento che mi ha maggiormente commosso è stato quando l’altra sera in chiesa alla veglia mi si è avvicinato un suo professore del Newton e mi ha detto ‘Grazie cara mamma di averci donato una stella, la nostra Anna’”.

La 17enne frequentava la 4 B dell’istituto a indirizzo informatico Newton Pertini di Camposampiero, ma era anche impegnata nel mondo del volontariato come animatrice parrocchiale. Proprio nella mattinata dell’11 dicembre, gli studenti dell’istituto hanno voluto omaggiare la ragazza con un minuto di silenzio in diretta streaming.

La stessa dirigente scolastica della scuola Chiara Tonello ha voluto così ricordare la giovane: “Anna era una studentessa molto brava, i suoi insegnanti mi dicono che aveva ottimi risultati.

Ai suoi compagni di classe, ieri mattina, ho portato le condoglianze di tutta la scuola e la possibilità, per chi ne avesse bisogno, di un supporto psicologico per elaborare il lutto”.