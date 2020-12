Il nuovo monitoraggio Iss porterà ad un cambio di colore per diverse Regioni italiane.

Oggi venerdì 11 dicembre 2020 verrà presentato il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, che dovrebbe portare ad un nuovo cambio di colore per molte Regioni d’Italia, in base al livello di rischio. Il quadro epidemiologico in alcune zone continua a preoccupare e c’è uno stato di allerta in vista delle feste.

Regioni cambiano colore

Lombardia, Piemonte e Toscana potrebbero tornare ad essere zona gialla e potrebbe arrivare la conferma della zona arancione per l’Abruzzo, dopo diversi scontri tra Governo e Regione. L’Italia sta diventando quasi tutta gialla, ma la situazione più preoccupante è sicuramente in Veneto, dove si è registrata una nuova impennata dei contagi. Con il nuovo monitoraggio dell’Iss potrebbero arrivare buone notizie. Per la seconda settimana di fila l’indice Rt dovrebbe essere sotto l’1 a livello nazionale e diverse regioni potrebbero finalmente uscire dalla zona arancione domenica 13 dicembre, dopo la firma del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il colore dovrebbe restare invariato in Campania e in Calabria, che resteranno zone arancioni. In queste Regioni il numero dei contagi e la situazione negli ospedali non permetterebbero ancora di allentare le misure di contenimento del virus. Ci sono ancora troppe incertezze per il momento e si dovrà attendere ancora un po’ per sperare di cambiare nuovamente colore.

Entro questa settimana, la maggior parte delle Regioni italiane diventeranno zona gialla, ma questo non significa che siamo fuori dall’emergenza.

Il Paese è riuscito a contenere la curva dei contagi con misure restrittive molto severe. Allentare queste norme potrebbe portare al rischio di registrare nuovamente numeri elevati di contagio. Lo dimostra il caso del Veneto, che nelle ultime settimane ha mantenuto norme meno restrittive essendo rimasta in zona gialla, ma che ha registrato il numero più alto di contagi. Nella giornata del 10 dicembre 2020 sono stati registrati 4.197 positivi, contro i 2.093 della Lombardia e i 1.488 del Lazio.

Il governatore Luca Zaia ha voluto rassicurare, sottolineando che l’indice Rt è in discesa, ma la situazione per il momento è ancora critica.