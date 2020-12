Le somministrazioni sono iniziate l'8 dicembre e il 9 è toccato a Paolo: "Un momento storico. Questo è il più bel regalo di Natale"

Aumentano gli italiani che hanno avuto già l’accesso al vaccino anti Covid. Dopo Elena Baraldi, infermiera modenese di 30 anni, la prima italiana vaccinata, è il turno di Paolo Ciardelli, 28enne arrivato da Piacenza a Londra per fare il fisioterapista al Guy’s and St Thomas’ Hospital.

Le somministrazioni in Uk sono iniziate l’8 dicembre e il 9 è toccato a Paolo: “Un momento storico. Questo è il più bel regalo di Natale: per voi e per me” ha scritto su Facebook.

Vaccino Covid, l’italiano già vaccinato: “Bel regalo”

Il giovane, con la tipica faccia del bravo ragazzo, ha spiegato in un video pubblicato su Il Piacenza la sua vaccinazione: “Il centro vaccinale dell’ospedale è per ora aperto solo ai membri dello staff dell’ospedale.

Mi hanno somministrato il vaccino Pfizer, il primo disponibile. Il 9 dicembre ho ricevuto la prima dose, la seconda sarà dopo 21 giorni e ho già avuto la prenotazione per il 30 dicembre”, alla vigilia di Capodanno.

E ancora: “Dopo 7 giorni si dovrebbe raggiungere la tanto agognata immunità. Dunque tra la prima dose e la massima efficacia del vaccino passa circa un mese. Mi hanno rilasciato un cartellino con i dati anagrafici e quelli vaccinali e grazie a questo spero di tornare dalla mia famiglia, e di tornare a viaggiare senza dover fare tamponi e quarantene”.

Infine una spallata ai negazionisti e ai non vax, ma allo stesso tempo una rassicurazione per i parenti rimasti in Italia: “Sto benone. Non mi sono trasformato. Ho ancora due braccia e due gambe”.