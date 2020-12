È giallo sulla morte di Ylenia Bonavera: non è morta per la ferita da arma da taglio.

Ylenia Bonavera è morta dopo essersi recata all’ospedale Garibaldi di Catania sotto effetto di alcol e droga. La ventiquattrenne originaria di Messima era divenuta nota nel 2017 poiché aveva subito una aggressione brutale ad opera dell’ex fidanzato, che aveva tentato di darle fuoco.

Sulle cause del decesso stanno ancora indagando le forze dell’ordine.

La morte di Ylenia Bonavera

Ylenia Bonavera era riuscita tre anni fa a sopravvivere al tentato omicidio di Alessio Mantineo, ex fidanzato. L’uomo la aveva cosparsa di benzina e le aveva dato fuoco, provocadole ustioni sul 13% del corpo. La sua vita, successivamente, era tornata alla normalità. Eppure, mercoledì 9 dicembre è morta. La polizia non ha ancora compreso la ragione.

La ragazza originaria di Messina si è recata in ospedale con una ferita di arma da taglio sulla clavicola. In base ai primi esami autoptici, tuttavia, essa non sarebbe stata la causa del decesso. Piuttosto il medico legale crede che ad ucciderla sia stata un’overdose. Ylenia Bonavero è infatti arrivata nella struttura sanitaria, accompagnata da un amico, già in gravi condizioni e visibilmente sotto effetto di alcol e droga.

Le forze dell’ordine stanno adesso sentendo l’uomo con cui la ventiquattrenne è arrivata in ospedale.

Inoltre, si sta cercando di individuare anche le altre persone che appartenevano alla cerchia di frequentazioni della ragazza. Di quest’ultima, tuttavia, al momento si sa ancora poco. Viveva a Catania ed era senza lavoro.