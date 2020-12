Ylenia Bonavera, uccisa durante una lite: fermata una donna

Una donna di 34 anni è stata fermata per l'omicidio di Ylenia Bonavera, accoltellata durante una lite.

Una donna di 34 anni è stata fermata dalla squadra mobile di Catania per l’omicidio di Ylenia Bonavera, ragazza di 24 anni morta il 9 dicembre 2020 all’Ospedale Garibaldi dopo essere stata accoltellata. La donna si è presentata alla polizia accompagnata dal suo legale, Giovanni Chiara, sostenendo di aver agito per legittima difesa in quanto è stata a sua volta aggredita.

Fermata una donna per omicidio

Secondo la ricostruzione dell’avvocato della donna accusata, Ylenia Bonavera avrebbe cercato di aggredirla e colpirla con una bottiglia di birra dopo averla già ferita all’occhio. Lei avrebbe reagito impugnando un coltello da cucina che aveva nella sua auto e avrebbe accoltellato la vittima, prima di scappare in auto. Questa aggressione è stata ripresa con uno smartphone da un passante e il video è stato acquisito agli atti dell’inchiesta della Procura di Catania, che a breve affiderà l’incarico per l’autopsia sul corpo della 24enne.

Gli inquirenti hanno visualizzato le immagini e sono riusciti a fermare una donna di 34 anni, che per il momento cerca di difendersi spiegando di essersi difesa da un’aggressione.

Nel 2017 si era già parlato di Ylenia Bonavera in quanto era stata ricoverata in ospedale dopo che il suo ex di 25 anni, Alessio Mantineo, aveva cercato di darle fuoco. Ylenia a quei tempi aspettava un bambino, che purtroppo perse a causa delle ustioni nel 13 per cento del corpo.

Era stata molto criticata a causa di alcune dichiarazioni che aveva rilasciato in televisione, in diretta dal letto di ospedale, in cui difendeva con grande convinzione il suo aggressore, che è stato condannato a dieci anni. A causa della sua posizione fu rinviata a giudizio a Messina per favoreggiamento e falsa testimonianza. Il processo doveva partire nel 2021, ma la donna è stata uccisa a coltellate.