Ciro Leone, farmacista di Casalnuovo, comune della città metropolitana di Napoli, è morto a 71 anni a causa del Covid. La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e Federfarma ha fatto sapere di “apprendere con dolore della scomparsa, avvenuta ieri, del collega Ciro Leone, 24esima vittima della pandemia”.

In una nota della stessa Federazione, si legge che tutti i farmacisti e le farmacie italiani, “partecipano al cordoglio dei famigliari, degli amici e della comunità dove Ciro era conosciuto e apprezzato per le sue qualità umane e professionali”. “Mi ha insegnato che una delle cose più importanti della vita è il lavoro..”, ha dichiarato la figlia Francesca. “Oggi la farmacia Ciro Leone ( padre pio) è aperta! E lo studio è aperto come lui voleva.

Non troverete manifesti, non ci sarà funerale perché era la sua volontà! Chi sente il bisogno di dire una preghiera la può fare”.

Napoli e Campania zona gialla dal 20 dicembre

Intanto, fortunatamente, calano anche in Campania i contagi da Covid 19. Il passaggio in zona gialla potrebbe arrivare il 20 dicembre, che però precede di un giorno l’entrata in vigore delle restrizioni durante il periodo natalizio che dureranno fino al prossimo 6 gennaio.

Misure che in ogni caso potrebbero essere allentate a fronte della proteste che sono arrivate da quasi ogni parte politica.

Il Governatore De Luca ha comunque affermato che verranno posti dei “controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino, per un’operazione di prevenzione e monitoraggio”