Bus travolge donna uccidendola: agenti al lavoro per capire l'esatta dinamica e le responsabilità dell'incidente.

Una terribile tragedia quella accaduta nel pomeriggio di venerdì 11 Dicembre 2020 a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano. Un pullman dell’Atm (Azienda Trasporti Milanese) ha travolto e ucciso una donna di 50 anni. L’incidente si è verificato in via Gorki, intorno alle 15:30.

In base ad una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata travolta dal mezzo del trasporto pubblico della linea 727, che collega Cormano a Cusano Milanino. L’impatto è stato particolarmente violento. La donna avrebbe completamente distrutto il parabrezza del mezzo prima di cadere sulla strada priva di sensi.

Incidente mortale: bus travolge 50enne

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118. Purtroppo ogni sforzo dei medici si è rivelato vano: per la donna non c’è stato niente da fare.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente del bus, 47 anni, è stato condotto in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli esami necessari. I sanitari arrivati sul luogo dell’incidente lo avevano trovato in forte stato di shock e agitazione. In via Gorki sono infine arrivati gli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo, i quali hanno perimetrato la zona per poter effettuare tutti i rilievi del caso.

Spetterà a loro ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e scoprire le cause e le responsabilità dei soggetti coinvolti in questa tragedia.

