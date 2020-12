"Con l'abbassarsi delle temperature, il Covid potrebbe diventare più aggressivo", commenta il direttore del 118 di Taranto e presidente della Sis 118.

Gli esperti hanno già messo in guardia sulla terza ondata di coronavirus. Alle parole del virologo Fabrizio Pregliasco hanno fatto eco quelle del dottor Galli, il quale ritiene che la terza ondata costituisca un “pericolo concreto”. Per Roberto Cauda dovrebbe arrivare intorno a metà gennaio.

Anche Mario Balzanelli ha lanciato un allarme sulla terza ondata e ha offerto consiglio per poterla affrontare con più sicurezza.

Mario Balzanelli sulla terza ondata

Anche Mario Balzanelli, direttore del 118 di Taranto e presidente della Sis 118, è stato colpito dal Covid-19. Ora fortunatamente “respiro molto meglio”. Ma lancia un avvertimento: per Balzanelli “con l’abbassarsi delle temperature, il coronavirus potrebbe diventare più aggressivo dal punto di vista clinico.

E temo moltissimo il periodo che va da gennaio a fine aprile“.

Anche per lui, infatti, “la terza ondata si prospetta minacciosa. Occorre mettere a frutto quanto abbiamo imparato nella prima e nella seconda ondata. Non abbiamo più scuse. Il virus si può combattere, ma servono lucidità e strategia”. A tal proposito, come spiegato da la Repubblica, Mario Balzanelli sottolinea l’importanza del saturimetro.

“Già a marzo sottolineavamo l’importanza di questo dispositivo. Ora sono convinto che sia un’arma chiave per affrontare i prossimi mesi, perché consente di intervenire in modo precoce“.

Ha a cuore il lavoro dei suoi colleghi e infatti precisa: “Il 118 deve essere messo nelle condizioni di fare emogasanalisi con piccoli dispositivi portatili a bordo delle ambulanze. Da solo il saturimetro non basta. Tutte le ambulanze medicalizzate devono essere dotate di questi dispositivi e di ventilatori meccanici a bordo per una ventilazione non invasiva ad alte pressioni”.

E ancora: “I pazienti non possono aspettare ore nefaste. Hanno bisogno di riaprire i loro alveoli in modo che le loro condizioni non precipitino”.

Balzanelli ha sottolineato anche l’importanza dei “Covid station”, fondamentali per affrontare una possibile nuova impennata dei contagi. “Quello che conta è che siano luoghi davanti agli ospedali dove poter assistere i tanti pazienti che arriveranno. Penso a Covid station a gestione 118 con l’ausilio degli specialisti ospedalieri”.

Quindi ha ribadito: “Noi ci troveremo davanti a mesi drammatici. Servono rinforzi e occorre pensarci adesso”.

Il medico tarantino consiglia anche l’uso della visiera. “Almeno nei luoghi chiusi, quando non è possibile stare a più di un metro di distanza dagli altri”. I microdroplet, le piccole goccioline di aria che vengono emesse con l’espirazione, possono arrivare agli occhi. In particolare se la mascherina non è idonea o se viene indossata male. “Cornee e congiuntive sono ricchi di recettori e se il virus arriva lì poi attraverso i canali lacrimali può finire nelle vie aeree. E il danno è fatto. La visiera, invece, creerebbe un’altra barriera di protezione molto utile. Le cassiere a lavoro nei supermercati lo sanno bene”.