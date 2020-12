Continuano i momenti di tensione e apprensione a Roma dove una lite tra due ragazze si sono insultate e tirate per i capelli.

La città di Roma sta vivendo anche questo weekend momenti di tensione e apprensione. A piazza del Popolo due ragazze durante una lite dai toni violenti si sono insultate e prese per i capelli. Le due giovani sono state poi divise da alcuni loro amici sotto la vigilanza delle Forze dell’ordine.

Oltre a ciò si sarebbe verificata una rissa sempre a Roma a Villa Borghese tra due gruppi di giovani. Tra questi sono stati fermati dalle forze dell’ordine 10 ragazzi. A differenza di quanto accaduto sabato 5 dicembre, non ci sarebbero feriti. In ogni caso proprio dopo l’episodio avvenuto al Pincio le Forze dell’ordine si sarebbero adoperate per tenere la zona ben sorvegliata.

Roma, lite e insulti tra ragazze

Dopo la Maxi Rissa avvenuta sul Piazzale del Pincio a Roma il 5 dicembre, la capitale è stata coinvolta in nuovi attimi di tensione. In Piazza del Popolo due ragazze avrebbero avuto una lite sfociata in violenza dove sarebbero volati insulti e dove le due giovani si sarebbero prese anche per i capelli.

Contestualmente a Villa Borghese nei pressi di Piazza di Siena è avvenuta una lite tra due gruppi di giovani.

Tra questi le forze dell’ordine hanno fermato 10 giovani. Non ci sarebbero comunque feriti, diversamente da quanto avvenuto nella maxi rissa che si è tenuta al Pincio il 5 dicembre dove un giovane sarebbe stato portato in ospedale a causa di una rottura al setto nasale. Proprio per quest’ultimo episodio, stando a quanto riporta adnkronos, sarebbero indagati tre giovani.