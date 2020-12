Sarà un fiore, una primula, il simbolo della campagna dei vaccini anti covid che partirà a metà gennaio.

Il simbolo della ripartenza e della campagna vaccinale contro il Covid sarà un fiore, una primula. Il simbolo è stato realizzato e presentato dall’architetto Stefano Boeri. “L’italia rinasce con un fiore”, dice. “Questa idea di una primula che ci aiuti ad uscire da un inverno cupo è il messaggio che vogliamo dare.

Il fiore è il segnale di inizio della primavera, un simbolo di serenità e rinascita”.

Covid, Boeri: “L’Italia ripartirà con un fiore”

Sulla questione vaccino è intervenuto anche il commissario Arcuri. “Stiamo lavorando senza sosta perché la vaccinazione inizi da metà gennaio”, ha dichiarato. Quindi la conferma che “i primi ad essere vaccinati saranno operatori sanitari e personale e ospiti delle Rsa”. “I numeri delle persone da vaccinare nelle diverse regioni – dice – saranno perfezionati in queste ore”.

I gazebo con il simbolo del fiore saranno circa 1.500. Essi sorgeranno nei luoghi dove avverrà la somministrazione del vaccino. Inoltre, come hanno spiegato il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e l’architetto Stefano Boeri, saranno collocati in tutta Italia. Sorgeranno nelle piazze delle città, davanti agli ospedali e anche nei campi sportivi.

“La tempesta passerà presto”

Anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato della situazione Covid in Italia.

Lo ha fatto al Corriere del Mezzogiorno, che festeggia i sui 20 anni di vita. “Supereremo la tempesta e ne usciremo migliori. Per questo – dice – anche la ricorrenza dei 20 anni del Corriere del Mezzogiorno Puglia rappresenta l’occasione per discutere della nuova fase in cui, grazie al Recovery fund il governo intende proseguire il piano di rilancio del Mezzogiorno”.