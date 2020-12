Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute si sono registrati 17.938 nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore

Nonostante le misure anti Covid ancora in vigore, è iniziato lo shopping di Natale. A seguito della riapertura dei negozi e complice il bel tempo, le strade della maggior parte delle città italiane si sono riempite. Ma la gente non ha solo cercato di accaparrarsi i regali migliori.

Molti hanno preso d’assalto i bar per un aperitivo o una birra tra amici.

Covid, vie del centro piene in ogni città

Roma, Milano, Torino e Bologna sono solo alcune delle città dove sono andati in scena i sopracitati episodi. Registrati anche molti assembramenti e code fuori da negozi e locali. Secondo le stime di Codiretti, oggi, domenica 13 dicembre, hanno riaperto circa 94mila tra bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi.

Milano risulta tra le città più affollate, come era auspicalmente prevedibile dopo più di un mese di clausura forzata. In tanti si sono riversati nelle vie, ma con mascherina e rispettando le distanze durante le file per entrare nei negozi. Le stesse scene si sono ripetute anche nelle altre città lombarde, che come il capoluogo hanno festeggiato la fine del lockdown. Il Prefetto di Brescia Attilio Visconti ha disposto una intensificazione dei controlli per scongiurare “quei comportamenti che rappresentano uno spregio”.

La decisione è stata presa dopo che “nella giornata di sabato è stata rilevata la presenza di vari assembramenti.”

Stesso copione anche a Torino, Bologna e Roma. Nell capitale un folla ha assediato il mercato di Porta Portese. “Faccio un appello – interviene l’assessore alla Sanità della Regione Lazio – per favore evitate assembramenti altrimenti terza ondata sarà inevitabile.

Lo shopping non deve vanificare gli sforzi fatti. Va mantenuta una linea di rigore”.