Le tre hanno allentato la tensione riportando alcune frasi in dialetto pugliese sulle loro tute

Tre infermiere dell’ospedale Riuniti di Foggia hanno sfoggiato una grande ironia scrivendo sulle loro tute alcune frasi in dialetto pugliese prese dalla nota pagina Facebook Inchiostro di Puglia. Si chiamano Marianna, Giovanna e Serena e hanno deciso di lanciare un messaggio ironico e che fa al contempo riflettere durante una pausa dal lavoro all’interno della struttura ospedaliera.

Covid, infermiere pugliesi: “Dove ci siamo fatti Pasqua ci facciamo pure Natale”

Sulle loro tute, le tre infermiere hanno riportato le seguenti frasi: “Ci vediamo quando si aggiustano le cose”; “Non e’ più tempo di andare girando con i reni da fuori”. Infine: “Mi sa che dove ci siamo fatti Pasqua ci facciamo pure Natale“. La pronta risposta, altrettanto ironica, dell’azienda ospedaliera foggiana non si è fatta attendere. “Grazie, in questi mesi abbiamo fadigato com ai ciucci.

Noi intanto sorridiamo in questo grigiore e ringraziamo tutti coloro che ogni giorno si prendono cura di noi e ogni tanto si concedono queste pause meritate”.

Anche la pagina Facebook ha voluto riportare l’ironia delle tre donne. “È stato un anno difficilissimo per chi ha affrontato l’emergenza Covid in prima linea. Per i Dottori e gli Infermieri che si sono spesi senza sosta – si legge -.

Così, presso il Reparto Covid “Ospedali Riuniti” di Foggia, Serena, Mariana e Giovanna hanno deciso di alleggerire la tensione scrivendo sulle loro tute alcune delle frasi di InchiostroDiPuglia. Un ringraziamento di cuore ragazze. Soprattutto per quello che fate”.