Rischio focolaio in Salento in seguito alla processione per la Madonna

Nuovi casi in Salento e nello specifico a Parabita dove l'8 dicembre si è tenuta la processione per la Madonna seguita poi da una celebrazione nella Chiesa Madre. In particolare nel comune di Parabita situato nel basso Salento sarebbero tre i nuovi casi, un dato che dice molto sul rischio di focolai nel Salento.

Nel video diffuso sui social si nota come tra fedeli non venissero rispettate le distanze di sicurezza, inoltre come denunciato da alcuni cittadini tramite i social molti non avrebbero neppure indossato le mascherine.

La vicenda avrebbe dunque lasciato una scia di polemiche proprio per le modalità con la quale sarebbe avvenuta la celebrazione religiosa. La decisione di celebrare la messa nella Chiesa Madre di Parabita sarebbe dovuta infatti ad una maggiore capienza rispetto alla Chiesa dell’Immacolata dove invece viene custodita la Statua della Madonna.

Un evento che ha portato nei giorni successivi a numerose polemiche. Sarebbero 3 infatti i nuovi contagi che sarebbero stati rilevati sul suolo comunale.

Eppure stando a quanto riportato dal sindaco di Parabita Stefano Prete i 13 positivi riscontrati nel comune potrebbero non avere “un collegamento con quanto accaduto nei giorni scorsi”. Oltre a ciò il primo cittadino di Parabita ha puntualizzato che “in questo momento, le persone che hanno contratto il virus (probabilmente!) in ambienti religiosi sono 3”.