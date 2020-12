Incidente stradale in provincia di Lecce, uomo 36enne morto sul colpo

Un uomo di 36 anni è morto in un incidente stradale a Monteroni, in provincia di Lecce, dopo che la sua moto si è scontrata contro un'automobile.

Tragedia a Monteroni, in provincia di Lecce, dove nella giornata del 12 dicembre un uomo di 36 anni è morto a seguito di un incidente stradale occorso lungo via Monsignor Politi. Il 36enne, originario del vicino paese di Arnesano, è morto praticamente sul colpo a causa dello schianto tra la sua moto e un’altra automobile che stava transitando lungo la via.

Inutili purtroppo i tempestivi soccorsi prestati dagli operatori sanitari giunti immediatamente sul posto.

Incidente stradale in provincia di Lecce

Secondo quanto riportato dagli organi di stampa locali lo schianto sarebbe avvenuto all’intersezione tra via Monsignor Politi e la circonvallazione cittadina, quando per cause che le autorità stanno ancora accertando il motociclista si è scontrato contro l’auto, finendo sbalzato dal mezzo e venendo scaraventato sull’asfalto diversi metri più avanti.

A detta dei testimoni presenti, lo schianto con la parte anteriore dell’automobile sarebbe stato molto violento.

A seguito dell’incidente sul posto sono immediatamente giunte due ambulanze del 118 che hanno tentato senza successo di rianimare il motociclista, finendo purtroppo per doverne constatare il decesso. Assieme agli operatori sanitari, sono arrivati sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della locale stazione di Monteroni e quelli del nucleo radiomobile, che hanno provveduto a chiudere la strada al traffico al fine di eseguire i rilievi del caso.

Sotto shock e con qualche contusione invece il conducente dell’automobile, anche lui soccorso dagli uomini del 118.