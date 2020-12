Nonostante il dialogo aperto con il Mise, i benzinai confermano lo sciopero di categoria dal 14 al 16 dicembre.

Rimane confermato lo sciopero dei benzinai italiani dalle 19 di lunedì 14 dicembre alle 15 di mercoledì 16 dicembre. Segnali incoraggianti dall’incontro virtuale avvenuto con la sottosegretaria al Mise Alessia Morani, ma utile solo a ridurre la durata e gli orari dello sciopero.

Benzinai, confermato sciopero

La categioria dei benzinai italiani ha confermato lo sciopero generale previsto dalle 19 di lunedì 14 dicembre alle 15 di mercoledì 16 dicembre (autostrade comprese). L’incontro avvenuto sabato 12 dicembre con la sottosegretaria al Mise Alessia Morani è stato colto come un “Segnale incoraggiante ma interlocutorio”, come scritto in una nota congiunta Faib Confesercenti.

Le categorie hanno accettato di ridurre l’orario della protesta, ma non quella di annullare lo sciopero.

“Abbiamo accolto l’invito alla Commissione di Garanzia e abbiamo ridotto l’orario, confermando però lo sciopero, a meno che non arrivi una novità dal governo“. Così spiega Paolo Uniti, segretario generale Figisc/Anisa Confcommercio.

“Quello che chiediamo sono iniziative di sostegno economico, analoghe a quelle delle altre categorie. Anche perché noi siamo costretti comunque a rimanere aperti, in quanto servizio di pubblica utilità, anche se siamo in perdita, e infatti abbiamo moltissime gestioni in perdita […].

Abbiamo dato il servizio anche in piena emergenza sanitaria”, conclude Uniti.

Riforma settoriale

Come ribadito in seguito in un’altra nota, l’incontro virtuale con il Mise ha sicuramente fornito segnali di interessamento incoraggianti “utili a mettere finalmente in cantiere una riforma del settore della distribuzione carburanti” .

Ma secondo le organizzazioni di categoria, la conferma dell’esclusione della categoria dalle misure a sostegno delle imprese durante l’emergenza sanitaria ” non permette di attenuare le preoccupazioni per la tenuta economico/finanziaria delle gestioni“.